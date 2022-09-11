وزير الرياضة يبحث آخر الاستعدادات لبطولة العالم الكراسي المتحركة لكرة اليد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، اللجنة المنظمة لبطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر لأول مرة خلال الفترة من 17 إلى 26 سبتمبر المقبل، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة 6 دول.

وحضر الاجتماع الدكتورة آمال خليفة مديرة الاتحاد الدولي لليد، الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لليد، الكابتن عاصم السعدني، مدير البطولة وعضو مجلس الإدارة، وعمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد، ومجدي رشدي الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبدالأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة، ورؤساء وأعضاء اللجان المنظمة للبطولة.

ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي بالجهود المبذولة وجاهزية مصر لاستضافتها، مشيرًا إلى أن إسناد البطولة في نسختها الأولى في مصر يعكس مدى قدرة الدولة المصرية والوزارة في استضافة مختلف البطولات الدولية.

وتناول الاجتماع الثالث على التوالي مناقشة الاستعدادات المتعلقة البطولة، متطلبات كل لجنة موجوده في البطولة، وذلك من أجل الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بانطلاق البطولة التي تقام لأول مرة في التاريخ، وكما قام بجولة داخل صالة حسن مصطفى من أجل متابعة اللمسات النهائية للبطولة من حيث إمكانيات المناسبة للاعبين واللاعبات.

وتعد بطولة العالم للكراسي المتحركة هي الأولى من نوعها تاريخيًا، وتستضيفها مصر بمشاركة 6 دول هي: مصر والهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلي.

ويتكون معسكر المنتخب الوطني من 16 لاعبًا سيتم تقليصهم لـ10 لاعبين لخوض البطولة، منهم 8 رجال وسيدتان، ويضم التشكيل الأساسي 3 لاعبين، بالإضافة إلى حارس مرمى في الملعب في أثناء المباراة، بشرط تواجد سيدة أساسيًا.