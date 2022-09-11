الأحد 11 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

سقوط المتهم بقتل فتاة في الإسماعيلية

حبس
حبس
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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة فايد، ملابسات العثور على جثة فتاة بكامل ملابسها وبها إصابة بالراس ملقاة بصحراء قرية سرابيوم دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، حيث توصلت جهود الضباط ان وراء ارتكاب واقعة القتل ابن عم المجنى عليها وتم التحفظ عليه.

البداية بتلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطار من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية سرابيوم مفاده العثور على جثة فتاة عمرها حوالى 17 عاما بكامل ملابسها وبها اصابات بالرأس. 

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبدالرحيم مدير مباحث الإسماعيلية، ضم ضباط الإدارة وضباط مباحث مركز شرطة فايد.

وتوصلت تحريات فريق البحث، أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم المجنى عليها وأضافت بأن القاتل قرر التخلص منها بعد أن فشل فى التعدى عليها وخوفا من افتتضاح أمره بين العائلة وقام بالتعدى عليها بضرب مؤخرة الراس بآلة حادة ثم قام بخنقها حتى فارقت الحياة وفر هاربا.

تم التحفظ على المتهم والأدوات المستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وكانت قد نقلت الجثة الى مشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة. 

لأجهزة الأمنية ملابسات جثة فتاة مركز فايد محافظة الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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