إصابة 3 إثر انقلاب «تريلا» في الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل تريلا بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة ،الأمر الذي أسفر عن تصاعد الأدخنة من السيارة فور انقلابها.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.