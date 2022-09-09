المركز القبطي الأرثوذكسي ينظم مؤتمرا بعنوان «تغير المناخ والاحتباس الحراري»

يعقد المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي مؤتمرًا بعنوان "تغير المناخ والاحتباس الحراري"، الأحد المقبل، بقاعة المؤتمرات الرئيسية للمركز.

يأتي ذلك في إطار مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي للتغيرات المناخية، وأهمية رفع الوعي البيئي ونشر ثقافة المحافظة على البيئة، وتماشيًا مع "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050" التي أطلقتها الدولة، والاستعدادات الوطنية لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي "cop 27" مما يتوافق مع رؤية المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ودوره المجتمعي في نشر الوعي والمعرفة والثقافة.

ويناقش المؤتمر، الذي تبدأ فعالياته في الساعة 11.30 صباح الأحد 11 سبتمبر، أسباب تغيرات المناخ وتأثيراتها وكيفية مواجهة تلك التأثيرات، كما يستعرض جهود الدولة في مواجهة تغيرات المناخ واستعدادات الدولة للمؤتمر الدولي للمناخ، كما يناقش المؤتمر المواجهات الأمنية والقانونية لجرائم البيئة والمناخ.

برنامج مؤتمر «تغير المناخ - الاحتباس الحراري»

الأحد 11 - 9 - 2022 - المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

1. السلام الجمهوري

2. كلمة نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

3. كلمة المهندسة ليديا عليوة، مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة، نائبًا عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

(جهود الدولة في مواجهة تغيرات المناخ والاستعدادات للمؤتمر الدولي للمناخ وأهمية رفع الوعي المجتمعي)

4. كلمة اللواء دكتور محسن الفحام، مستشار وزير الداخلية الأسبق، مقرر لجنة الرصد والمقترحات ببيت العائلة المصرية.

(الإجراءات الأمنية والقانونية ضد جرائم البيئة والمناخ)

5. كلمة الدكتور عبدالمسيح سمعان، عميد كلية البنات - جامعة عين شمس، وكيل كلية الدراسات البيئية - جامعة عين شمس، مستشار وزارة الثقافة للبيئة، عضو المجلس الأعلى للبيئة.

(الاحتباس الحراري وآثاره البيئية وكيفية مواجهتها)

6. الدكتور مجدي عزيز، مستشار التنمية المستدامة والبيئة بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.