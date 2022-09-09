تحويلات مرورية لتركيب أعمدة مسار «المونوريل» بالقاهرة الجديدة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن غلق نفق اللواء باقي زكي بمحور التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة كليًا، تزامنًا مع تنفيذ أعمال أعمدة مسار المونوريل ورفع الكمرات أعلى جسم النفق.

تنفذ الأعمال على مدار 48 ساعة، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل، يوم السبت الموافق 10 سبتمبر الجاري، وسيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من كوبري التسعين، استكمال السير بمحور التسعين الجنوبي، فالدوران والعودة من المأوى الدوراني أمام مجمع البنوك، فيمينًا تجاه محور التسعين الشمالي.

- القادم من الطريق الدائري، يسلك يمينًا محور جمال عبدالناصر «مسطح كوبري عمر سليمان»، فالدوران والعودة من المأوى الدوراني ما بعد ميدان عمر بن الخطاب، فيمينًا محور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبي.

- القادم من الطريق الدائري، استكمال السير بالطريق الداعم، فيمينًا شارع طه حسين تجاه محور مصطفى كامل ومناطق القاهرة الجديدة.

- القادم من الطريق الدائري، استكمال السير بالطريق الداعم، فمدخل نفق الجولف محور جمال عبدالناصر، فالدوران والعودة من المأوى الدوراني، ما بعد ميدان عمر بن الخطاب، فيمينًا محور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبي.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، وبإشراف اللواء أمجد محفوظ وكيل الإدارة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.