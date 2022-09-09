الجمعة 09 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

تحويلات مرورية لتركيب أعمدة مسار «المونوريل» بالقاهرة الجديدة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
ads

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن غلق نفق اللواء باقي زكي بمحور التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة كليًا، تزامنًا مع تنفيذ أعمال أعمدة مسار المونوريل ورفع الكمرات أعلى جسم النفق.

تنفذ الأعمال على مدار 48 ساعة، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل، يوم السبت الموافق 10 سبتمبر الجاري، وسيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من كوبري التسعين، استكمال السير بمحور التسعين الجنوبي، فالدوران والعودة من المأوى الدوراني أمام مجمع البنوك، فيمينًا تجاه محور التسعين الشمالي.

- القادم من الطريق الدائري، يسلك يمينًا محور جمال عبدالناصر «مسطح كوبري عمر سليمان»، فالدوران والعودة من المأوى الدوراني ما بعد ميدان عمر بن الخطاب، فيمينًا محور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبي.

- القادم من الطريق الدائري، استكمال السير بالطريق الداعم، فيمينًا شارع طه حسين تجاه محور مصطفى كامل ومناطق القاهرة الجديدة.

- القادم من الطريق الدائري، استكمال السير بالطريق الداعم، فمدخل نفق الجولف محور جمال عبدالناصر، فالدوران والعودة من المأوى الدوراني، ما بعد ميدان عمر بن الخطاب، فيمينًا محور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبي.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، وبإشراف اللواء أمجد محفوظ وكيل الإدارة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة محور التسعين التحويلات المرورية كوبري التسعين

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

مفاجأة فى «المنزل المسحور».. فك لغز بيت روّع أهالى «السملاوية» 3 سنوات (خاص)

دماء في بيت الله.. شخص ينهي حياة آخر طعنًا بـ«سكين» داخل مسجد بالدقهلية

ما حقيقة نسب الملكة إليزابيث الثانية إلى النبى محمد؟

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 جميع الكليات

alkass 1.. تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قبر الأميرة

فهمي عبدالسلام

إبراهيم عبدالقادر المازنى و«فاتح الأقفال»

د. محمد عفيفي

المصيف زمان.. بورسعيد

ماجد حبته

عيـد الفـلاح

محمد العسيري

طلقة إسعاد يونس

ماجد حبته

ما كشفه «هندى» ميت غمر

عبد الرحيم طايع

البلادة الاجتماعية!

مدحت بشاى

الفساد والنفاق .. ومغطس الخضيرى

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية فى البحر المتوسط عند الحدود مع لبنان

يائير لابيد مهاجمًا واشنطن: لا أحد يملى علينا قواعد الاشتباك

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية