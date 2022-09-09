القبض على عصابة تنصب على راغبى السفر للخارج للالتحاق بالجامعات الأجنبية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حملة أمنية علي الشركات، التى تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.

باتخاذ الإجراءات تم ضبط إحدى السيدات، مقيمة بالإسماعيلية لقيامها بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، واتخاذها وكرا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية والاستيلاء على أموالهم بزعم إلحاقهم للدراسة بالخارج بصفتها وكيلة رسمية للعديد من الجامعات الأجنبية على خلاف الحقيقة.

وعثر بداخل مقر الشركة المشار إليها على (عدد من عقود الاتفاق بين الشركة وبعض الطلاب راغبى السفر للدراسة بالخارج – أكلاشيه تقرأ بصمته باسم الشركة– مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- مجموعة من الإعلانات الخاصة بالشركة والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات دولية مختلفة - مجموعة من الكشوف مدون بها بيانات الجامعات المزمع إلحاق عملاء الشركة للدراسة بها فى الخارج - 2هاتف محمول)، ولقد أمكن الاستدلال على إحدى ضحاياها، وبسؤاله قرر قيام المذكورة بالاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إلحاقه لاستكمال الدراسة الجامعية بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

وأثمرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بإنشاء شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج ولقد أمكن الاستدلال على إحدي ضحاياه، وبسؤاله قرر قيام المذكور بالاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول دون الوفاء بذلك، وضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بإنشاء شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة"، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج.. ولقد أمكن الاستدلال على اثنين من ضحاياه، وبسؤالهما قررا قيام المذكور بالاستيلاء منهما على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل لنجليهما بإحدى الدول دون الوفاء بذلك، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.