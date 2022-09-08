الخميس 08 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«بسبب قضية نسب».. اللاعب إسلام جابر أمام جنح العمرانية 9 و22 أكتوبر

إسلام جابر
إسلام جابر
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حددت محكمة جنح العمرانية الجزئية جلسة 9 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من إسلام جابر لاعب كرة القدم بنادي الزمالك، ضد سيدة اتهمته بالزواج منها عرفيًا وإنكار نسب طفلها.

كما حددت جلسة 22 أكتوبر لنظر دعوى اتهام سيدة له بالزواج منها عرفيا وحملها منه، وعندما أخبرته بحملها تهرب منها وأنكر نسب الطفل الأمر الذي دفعها لإقامة دعوى لإثبات نسبه من الطفل.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال السيدة وتدعى "أ.ح" في عقدها الثالث من العمر، المتضررة من لاعب الزمالك "إسلام جابر" في اتهامها له بأنه سرق ورقة الزواج العرفي بعدما علم بحملها في الشهر الرابع.

وأوضحت السيدة في أقوالها أمام النيابة، أنها تزوجت عرفيا من اللاعب منذ شهر مارس حيث أقام اللاعب في سكن خاص لها، وعندما علمت بحملها في شهر يونيو "كانت حاملا في الشهر الرابع"، طالبته بالاعتراف بالجنين، حاول التهرب منها، قائلا لها: "ما يخصنيش".

وأوضحت السيدة المتضررة أمام جهات التحقيق، أنه عندما تهرب منها، اكتشفت سرقة الورقة العرفي من مسكنها، حتى يخفي ما يثبت زواجهما، وإنكاره الطفل القادم.

 وأمرت النيابة، بعد الاستماع لأقوالها، وإجراء التحريات اللازمة، في واقعة اتهام اللاعب بإنكار نسب الطفل، بإحالة القضية إلى محكمة الجنح، والتي أصدرت قرارها سالف الذكر.

إسلام جابر نادي الزمالك الزواج العرفي حامل في الشهر الرابع التهرب جهات التحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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