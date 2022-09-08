الخميس 08 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

دعاء الصباح وأدعية الفجر اليوم الخميس

دعاء الصباح
دعاء الصباح
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يهتم المسلمين بقراءة دعاء الصباح وأدعية الفجر بصفة يومية للتقرب إلى الله وسؤاله من متاع الدنيا والآخرة، ويختار المسلمين توقيت الفجر لأنه من أكثر الأوقات التي يكون الدعاء فيها مستجاب،  وتعرض الدستور لقرائها دعاء الصباح وأدعية الفجر اليوم الخميس.

 

دعاء الصباح اليوم الخميس 8-9-2022

من دعاء الصباح: اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ، وأعوذُ بكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

 

من دعاء الصباح: اللهم إني أسألك إيماناً دائما، وأسألك قلباً خاشعاً، وأسألك علماً نافعاً، وأسألك يقيناً صادقاً، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس.

من دعاء الصباح: اللهمَّ اكتب لي تغييراً للأفضل في نفسي وحالي، وحقّق لي ما أتمنى، ولا تجعلني وجعاً ولا عبئاً لأحدٍ من خلقك.

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من دعاء الصباح: اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

 

أدعية الفجر

من أدعية الفجر: اللهم هب لنا نفوسًا راضية وصدورًا من الهموم خالية وقلوبًا بحبك صافية وأتم علينا العافية.. يارب كُن جبري حين أُكسر كن يقيني حين تعلم أني أُظلم كُن نوري وهداي حين أسقط وأتعثر.

من أدعية الفجر: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. واستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي.

 

من أدعية الفجر: اللهَّم إني أسالك توفيقاً في طريقي، وراحةً في نفسي، وتَيسيراً في أمري، ربّ أعوذ بك من شَتاتِ الأمر، ومسّ الضُّر، وضيق الصدر.

موقع دار الإفتاء المصرية .. استعلام عن فتوى

من أدعية الفجر أجمل دعاء: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم اهدني ثم اهدني ثم اهدني ثم خذني إليك. وأحسن خلقي فأحسن خلقي. واقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أذى.

دعاء الصباح دعاء الصباح وادعية الفجر المسلمين متاع الدنيا متاع الدنيا والآخرة أدعية الفجر

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