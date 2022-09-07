الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 فى القاهرة والمحافظات

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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يحرص المسلمون كل يوم على معرفة مواعيد الصلاة وذلك لتَّشديد الله ورسوله الكريم في أمر المسلمين بالمحافظة على الصّلاة، فالدين لا يقوم إلا بها، ومن الآيات الدّالة على ذلك قول الله تعالى :{قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ}، وقوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} وفي الحديث أنَّ الرسول قال: "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد".

 

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

ويتصدر البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 محركات البحث العالمية، حيث يبحث آلاف المواطنين يوميًا عن مواقيت الصلاة، والتي تهم الجمهور نظرًا لاختلاف مواعيد الصلاة من يوم لآخر في محافظات الجمهورية، لذا نشرت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة في مصر.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 في القاهرة وبعض محافظات مصر 

 

على جمعة: الصلاة هي موطن استجابة الدعاء

أدعية الصباح المكتوبة وتوقيت الصلاة الفجر اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

مواقيت الصلاة فى كل محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:06 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم الساعة 11:54 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:26 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:12 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:31 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

موعد أذان الفجر الساعة 4:03 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:26 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:12 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

موعد أذان الفجر 4:06 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:54 صباحًا.

موعد أذان العصر 3:26 مساء.

موعد أذان المغرب 6:12 مساءً.

موعد أذان العشاء 7:31 مساءً.

 

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

أذان الفجر الساعة 4:09 صباحًا.

أذان الظهر الساعة 11:59 مساءً.

أذان العصر الساعة 3:32 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:18 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:38 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:07 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم الساعة 11:48 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:17 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:04 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:19 مساءً.

 

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

أذان الفجر الساعة 4:06 صباحًا

أذان الظهر الساعة 11:55 صباحًا.

أذان العصر الساعة 3:28 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:13 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:33 مساءً.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فقاقيع الهواء

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