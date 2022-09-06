تأجيل محاكمة «مستريح المواشى» لـ1 أكتوبر

قررت محكمة قنا الاقتصادية، الثلاثاء، تأجيل محاكمة مصطفى البنك، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح المواشي"، والذي استولى على نحو مليار جنيه من المواطنين بمختلف المحافظات، إلى جلسة الأول من أكتوبر لتحقيق طلبات الدفاع ولسماع الشهود.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة مستريح أسوان «مصطفى البنك» إلى محكمة الجنايات الاقتصادية أسوان لاتهامه بالاستيلاء على أموال 9319 من الضحايا، بإجمالي مبالغ وصلت لما يقرب من المليار جنيه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت بأن ملاحقة مستريح أسوان في المناطق الجبلية المتاخمة لمركز إدفو أسفرت عن استشهاد ضابطين ومجندين.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص "مقيم بقرية البوصيلية- مركز إدفو بأسوان"، للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور حصل على قرابة 200 مليون جنيه منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.