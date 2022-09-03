السبت 03 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

حبس عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى المنوفية 4 أيام

حبس
حبس
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أمرت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبوخضرة، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن، المحامى العام لنيابات المنوفية، بحبس عاطل ضبط وبحوزته ومواد مخدرة، وسلاح نارى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقامت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، بضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة، وسلاح نارى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النحراوى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن المقدم مراد أبوالدهب، رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقيب مصطفى البش، معاون مباحث مركز منوف، من ضبط عاطل وبحوزتة ومواد مخدرة، وسلاح نارى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة مركز منوف المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابه عاطل مواد مخدرة سلاح نارى

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وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

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