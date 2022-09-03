السبت 03 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محطة تل أبيب

فلسطين تُحمّل إسرائيل مسئولية وفاة أسير داخل سجونها.. وتطالب بتحقيق دولى

جريدة الدستور
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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين بفتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد المعتقل موسى أبومحاميد، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن استشهاده، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم السبت، أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين جزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وطالبت المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلسا الأمن وحقوق الإنسان، تحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم، والتعامل معهم كـ"أسرى حرب"، وفقا لاتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري عنهم.

فلسطين الإحتلال الإسرائيلي سجون الاحتلال الصليب الأحمر الدولي أسرى حرب

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زوبعة فى فنجان!

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