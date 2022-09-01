الخميس 01 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مقتل ربة منزل إثر إصابتها بطلق نارى عن طريق الخطأ بسوهاج

جثة
جثة
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لقيت ربة منزل في بداية العقد السادس من العُمر، مصرعها على يد نجلها؛ إثر إصابتها بطلق ناري عن طريق الخطأ، أثناء تنظيفه سلاحًا ناريًا كان بحوزته بدائرة جزيرة شندويل في سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شندويل، بورود بلاغ من الأهالي بإصابة «ر. ا- 51 عامًا- ربة منزل»، بطلق ناري عن طريق الخطأ، على يد نجلها أثناء تنظيفه سلاحًا ناريًا كان بحوزته.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء تنظيف نجلها «م. أ- 21 عامًا- عامل» سلاحًا ناريًا كان بحوزته داخل المنزل، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ وأصابت والدته، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لها، فتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مدير امن سوهاج شندويل طلق ناري عن طريق الخطأ

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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