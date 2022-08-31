الأربعاء 31 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تشريح جثة شاب قتل بسبب خلافات الجيرة فى بولاق الدكرور

جثة
جثة
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كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة شاب لقى حتفه بسلاح أبيض نتيجة خلافات الجيرة، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها والتصريح بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليه، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، وأصيب بجرح طعني أدى لمقتله في الحال، نتيجة اعتداء 6 أشخاص عليه، بسبب لعب أطفال في جرس المنزل.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض على أحد الأشخاص من 6 أشخاص، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي جثة شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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