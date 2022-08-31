الأربعاء 31 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المشدد 7 سنوات لطالب شرع فى قتل طفلين بالشرقية

المشدد
المشدد
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الأربعاء، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لشروعه فى قتل طفلين وإشعال النيران بمنزلهما لتشاجر أحدهما مع شقيقه بنطاق مركز أبوحماد.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين وليد محمد عبدالمنعم ومحمد سامى بده وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 7969 سنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوحماد، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، "إسلام. م. ا"، 20 عاما، طالب، مقيم قرية عليم دائرة مركز أبوحماد، لمحكمة جنايات الزقازيق، لقيامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجنى عليهما الطفلين "محمود. ا. ا" وشقيقه "إياد" وترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى المادى بهما وإلقاء الرعب فى نفسهما، كما أنه شرع فى قتلهما وما إن ظفر بهما حتى ألقى مادة حارقة صوبهما داخل مسكنهما، وذلك على إثر خلافات بين المتهم ووالدة الطفلين على أثر حدوث مشادة بين نجلها وشقيق المتهم وعلى أثرها حضر المتهم وأشعل النيران بمنزلها وقام بترويع نجليها الطفلين وإلحاق الأذى بهما.

الطفلين شروعه فى قتل مركز أبوحماد المشدد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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