الأربعاء 31 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة فى الشرقية

جريدة الدستور
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أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بنطاق مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بنطاق مركز صان الحجر.

وتبين من الفحص وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مشروع الثروة السمكية بنطاق مركز صان الحجر، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات متنوعة.

تم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الحسينية، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

سحجات وكدمات حادث انقلاب سيارة سيارة ربع نقل محافظة الشرقية

رئيس التحرير

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