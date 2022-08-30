الثلاثاء 30 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

ألمانيا تستعد لمراقبة أسعار الوقود بعد انتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة

الوقود
الوقود
ads

أعلن جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه سيواصل مراقبته الدقيقة لمشغلي محطات تموين السيارات ومصافي التكرير بعد انتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود في ألمانيا غدًا الأربعاء.

وقال المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا، إنه يتابع أسعار الوقود لتقييم ما إذا كان هناك تلاعب في الأسعار، على أن يقدم نتائج المراجعة خلال الخريف المقبل، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أندرياس موندت رئيس المكتب: "سنبقي على أعيننا مفتوحة للغاية على هذا الموقف ونقدم المعلومات حول كيفية تطور الأسعار وما سيحدث عندما ينتهي خفض ضريبة القيمة المضافة".

وارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد مع رفع الإغلاق الذي فرضته معظم البلدان للحد من تفشي فيروس كورونا، وعودة الاقتصادات إلى طبيعتها، قبل أن ترتفع مرة أخرى في فبراير من هذا العام، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومنذ بدأت الحرب في أوكرانيا، ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بمقدار نحو 65 سنتاً للتر، والبنزين السوبر بمقدار 45 سنتاً. واقترح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مايو، خصما حكوميا مؤقتا على سعر الوقود، لكنه رفض إجراء تخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة على الوقود من 19 إلى 7% على البنزين والديزل على الرغم من الارتفاع القياسي لأسعار هذه المنتجات.

ودعا  إلى "ضرورة الوصول إلى حلول مرنة وسريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين" حسب قوله . وقد تشهد الأسعار انخفاضًا بنسبة 20 سنتا من اليورو للتر الواحد من البنزين، وفقًا لوسائل الإعلام الألمانية، لكن لم يتم الاتفاق على الإجراء من قبل الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب في البلاد.

واتخذت الحكومة الألمانية العديد من الإجراءات، لتخفيف العبء الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب أزمة أوكرانيا، ومنها تذكرة 9 يورو لوسائل النقل العام، وإعفاء كل مواطن يعمل من ضريبة الدخل بقيمة 300 يورو لمرة واحدة .

تجدر الإشارة إلى أن الحكومات الأوروبية بحثت في السياق، عن سبل للحد من استيراد الطاقة من روسيا، التي كانت توفر في السابق 40 في المئة من الغاز المستخدم في الاتحاد الأوروبي؛ ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المصادر البديلة للغاز.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقليل اعتماده على الغاز الروسي ووافقت الدول الأعضاء في يوليو على خفض استخدام الغاز بنسبة 15 بالمئة.

جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في ألمانيا خفض ضريبة القيمة المضافة أسعار الوقود مراقبة الأسعار الطاقة المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

منع الاصطياد فى «الماء العكر»

الأكثر قراءة

تشييع جثامين ضحايا حريق شقة سكنية بالهانوفيل غرب الإسكندرية

أصغرهم 7 أشهر.. ننشر صور أسرة واقعة حريق شقة الإسكندرية

بمراتب الجيران.. «خليل» أنقذ أطفاله الستة فى حريق «الهانوفيل» ومات مع زوجته

ارتفاع أسعار الذهب فى ختام التعاملات المسائية

موعد الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

المستشار عدلى عبدالفتاح جاد زايد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العمل الثقافى بين الوظيفة والمسئولية

ماجد حبته

توطين صناعة السيارات

أحمد الصغير

ردا على د.عمرو هاشم ربيع: لا عودة أو اعتراف أو تعايش لمصر مع الإرهاب دعويا كان أم سياسيا!

أميرة عبد الكريم

متلازمة المطبخ من هنا

جلال حمام

لا أحد يستطيع خداع المصريين

د. القس صفوت البياضى

مفاتيح ثلاثية لانتقاء الكلمة

محمد رفعت

اسمه فن العلاقات العامة!

جمال رشدي

بابا الكنيسة.. والوطن

صور

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل يزور ألمانيا للتباحث حول الاتفاق النووى الإيرانى

إصابة 25 فلسطينيا بالرصاص الحى والمعدنى خلال مواجهات مع الاحتلال

المستديرة العبرية.. قصة الفريق الإسرائيلى "هبوعيل القدس" بين الكرة والسياسة