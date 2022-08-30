الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس إمام مسجد نصب على 4 مواطنين في المنوفية

حبس
حبس
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أمرت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية،اليوم الثلاثاء، بحبس إمام وخطيب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب عليهم فى مبالغ مالية طائلة، بحجة تشغيلها فى المستلزمات الطبية.

وتلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بورود بلاغ من بعض المواطنين بتضررهم من إمام وخطيب بأحد مساجد المركز، بعد الحصول على أموالهم بعرض تشغيلها فى المستلزمات الطبية، وعدم الوفاء بتلك الالتزامات، مطالبين بتحرير محضر وسؤاله.

على الفور وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث أشمون، من القبض على المتهم، إمام وخطيب بالأوقاف، بتهمة النصب على المواطنين، تحت ستار التجارة فى المستلزمات الطبية، وقُدر المبلغ الذى اشتكى به 4 من المتضررين 2 مليون جنيه قابل لزيادة مع بلاغات جديدة، وبمواجهة المتهم بالاتهامات اعترف.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 11521 إدارى المركز، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسؤال المتضررين والمشكو فى حقه، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

القوة الأمنية التحقيقات امام وخطيب محافظة المنوفية المستلزمات الطبية الحصول بلاغات جديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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