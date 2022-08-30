الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بـ8 ملايين جنيها.. حبس عصابة تروج المخدرات في الشروق

حبس عصابة
حبس عصابة
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس متهمين بحيازة مواد مخدرة بلغت 6 كيلو جرامات بمحيط دائرة قسم شرطة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط شخصين "يحملان جنسية أجنبية" - مقيمان بمحافظة الجيزة، حال استقلالهما سيارة "مستأجرة"، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس وزنت 6 كيلو جرام تقدر قيمتها بحوالى 8 ملايين جنيه، عملات أجنبية.

بتطوير مناقشة المتهمين، وبتكثيف التحريات واستخدام التقنيات الحديثة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن تحديد مصدر تحصلهما على المواد المخدرة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - ويعاونه فى نشاطه الإجرامى آخر "يحمل جنسية ذات الدولة"، مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم إستهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، سيارتين.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن أحدهما هو مصدر تحصل المتهمان المضبوطان على المضبوطات.

محكمة جنح الشروق حيازة مواد مخدرة التحقيقات ة قسم شرطة الشروق قسم شرطة الشروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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