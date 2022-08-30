الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

دراسة: الأشخاص الذين ينامون جيدًا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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توصلت دراسة إلى أن الحصول على قسط جيد من النوم بإنتظام يقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وعرّف باحثون فرنسيون أفضل نوع من النوم ما يدوم ما بين سبع وثماني ساعات، كما إن أفضل الأشخاص الذين ينامون نادرًا ما يتقلبون أثناء الليل، حيث راقب العلماء العادات الليلية لأكثر من 7000 فوق سن الخمسين للكشف عن الرابط. 

وفقًا لموقع"الديلي ميل " البريطاني أظهرت الدراسة،  أن الأشخاص الذين يتمتعون بأفضل جودة نوم كانوا أقل عرضة بنسبة 75%  للإصابة بسكتة دماغية. 

يقول الخبراء الآن إن غالبية السكتات الدماغية - وحتى حالات أمراض القلب - يمكن الوقاية منها إذا كان الجميع ينامون جيدًا، ويجب تعليم أهمية نوعية وكمية النوم لصحة القلب في وقت مبكر من الحياة عندما يتم تأسيس السلوكيات الصحية، كما يمكن أن يساعد التقليل من الضوضاء الليلية والتوتر في العمل على تحسين النوم" .

وربطت عشرات الدراسات عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لكن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يزيد من خطر تطوير عادات غير صحية يمكن أن تضر بالقلب، مثل الأكل السيئ وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ. 

تظهر النتائج ، التي من المقرر عرضها في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في برشلونة يوم السبت ، أن 10% من المشاركين حصلوا على درجة نوم مثالية و 8 في المائة كانوا يعانون من ضعف في النوم.

خلال فترة الدراسة ، أصيب 274 بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية، وجد الفريق أن أولئك الذين سجلوا خمس نقاط كانوا أقل عرضة بنسبة 75 في المائة للإصابة بمضاعفات في القلب، مقارنة بمن سجلوا صفرًا أو واحدًا.، وانخفض الخطر بنسبة 22 % مقابل كل زيادة بمقدار نقطة واحدة في درجة النوم.

وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى أنه يمكن خفض حالات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 72 في المائة إذا كان لدى الجميع درجات نوم مثالية.

الحصولعلى قسط جيد من النوم خطر الإصابة بسكتة دماغية وانخفض الخطر السكتة الدماغية خطرالإصابة بأمراض القلب التاجية السببالرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم أمراض القلب التاجية أو السكتة الدماغية

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