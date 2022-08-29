ارتفاع أسعار زيت النخيل بعد زيادة رسوم الصادرات فى إندونيسيا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل في الأسواق العالمية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، على خلفية قرار إندونيسيا زيادة الرسوم المفروضة على تصدير زيت النخيل خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل، وزيادة الكميات المخصصة لاستخدامها في صناعة الوقود الحيوي في البلاد خلال العام الحالي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر زيت النخيل ارتفع اليوم بنسبة 3ر2% إلى 4266 رينجت ماليزي (951 دولار) للطن تسليم نوفمبر المقبل، قبل أن ينهي التعاملات على 4179 رينجت. وتراجع سعر زيت فول الصويا، وهو البديل الأعلى سعرا لزيت النخيل، كما واصل سعر النفط ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي.



وقررت إندونيسيا زيادة الرسوم على صادرات زيت النخيل خلال النصف الأول من الشهر المقبل إلى 124 دولارا للطن مقابل 74 دولارا للطن خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، بحسب مسعد خليفة محمود نائب وزير تنسيق الشئون الاقتصادية للغذاء والزراعة، ورفعت الوزارة السعر الاسترشادي لزيت النخيل خلال النصف الأول من الشهر المقبل إلى 02 .930 دولار للطن.



ونقلت بلومبرج عن ساتيا فارقا صاحب شركة بالم أويل أنالاتيكس للاستشارات في سنغافورة القول، إن زيادة الرسوم الإندونيسية تتيح الفرصة لزيادة سعر زيت النخيل الماليزي في السوق العالمية، لكن من المنتظر أن تكون الزيادة قصيرة الأجل.



هذا، ويأتي ذلك في حين أعلنت حكومة إندونيسيا زيادة كميات الوقود الحيوي المستهدف إنتاجها من زيت النخيل خلال العام الحالي من 15 .10 مليون كيلولتر إلى 03 .11 مليون كيلولتر بسبب توقعات زيادة الطلب على الوقود خلال الربع الأخير من العام الحالي نتيجة تعافي الاقتصاد.



وفي بورصة كوالالمبور للمشتقات ارتفع سعر زيت النخيل في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بنسبة 1 .0% إلى 4176 دولارا للطن تسليم نوفمبر المقبل.