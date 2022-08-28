الأحد 28 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

مقتل 13 شخصًا فى هجمات مسلحة شرق الكونغو

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية
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لقي 13 شخصًا مصرعهم من بينهم جنديان، في مجموعة من الهجمات المسلحة وقعت منذ الجمعة في شرق وشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد توتراً منذ حوالى ثلاثة عقود.

وقال قائد عسكري في تصريح لـ“فرانس برس”: "خسرنا الأحد صباحاً جندياً شجاعاً قتل في هجوم على موقعنا عند المدخل الشمالي لمدينة بوتيمبو على يد عناصر من الميليشيات". 

وأضاف: "وقتل اثنان من المهاجمين أيضاً".

من جهته، أكد برينس ماليتا رئيس المجتمع المدني في منطقة لودجو في إيتوري شمال شرق البلاد، اليوم الأحد، مقتل ستة عمال بمناجم الذهب في منطقة إيتوري بعدما قطع متمردون من ميليشيا "تعاونية تنمية الكونغو" (كوديكو) رءوسهم.

وتدعي "كوديكو" أنها تدافع عن قبيلة ليندو في مواجهة قبيلة هيما وقوات الأمن وهي متهمة بأعمال العنف في إيتوري منذ 2017. 

وفي شمال كيفو، قال فلافيان كاكولي رئيس منطقة تابعة لزعماء القبائل في باشو في منطقة بني (شمال كيفو): "قُتل ثلاثة مدنيين ليل السبت والأحد في هجوم شنته جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة".

وتُتهم القوات الديمقراطية المتحالفة، التي يقول تنظيم داعش إنّها فرعه في وسط إفريقيا، بقتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي جنوب شمال كيفو، قال رئيس بلدية روتشورو لـ"فرانس برس" جيسون نتاويها: إن "شخصاً في صفوف المتظاهرين الذين حملوا سكاكين ورشقوا الحجارة على قاعدة لقوات حفظ السلام قتل في كيوانجا، خلال تظاهرات ضد الأمم المتحدة الجمعة والسبت.

جمهورية الكونغو الديمقراطية حصيلة قتلى هجمات مسلحون أحداث دامية مدينة بوتيمبو منطقة لودجو إيتوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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