إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بطريق البلاجات فى الإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الأحد، بين سيارة ودراجة نارية، بطريق البلاجات في محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بطريق البلاجات دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح.

وتم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.