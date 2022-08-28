الأحد 28 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

تقارير: العثور على جثة قاتلة نجل المفكر الروسي «داريا دوغين»

صورة من الصحيفة
صورة من الصحيفة
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كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، تفاصيل العثور على جثة ناتاليا فوفك الأوكرانية المتهمة في قتل داريا دوغين ابنة المفكر الروسي المقرب من الرئيس بوتين، ألكسندر دوغين، في شقة مستأجرة بأحد أحياء العاصمة الروسية موسكو بها 17 طعنة.

وبحسب صحيفة Exxpress النمساوية، فإنه تم العثور على قطعة من الورق في يدها، لافتة إلى أنه حتى الآن، لا يوجد حتى الآن أي أثر لابنتها.

وأكدت الصحيفة، أن ناتاليا التي تم رشها بحمض الهيالورونيك قبل وفاتها، تدربت في الجيش الأوكراني، ولديها ابنة تبلغ من العمر اثني عشر عامًا ويقال إنها قدت معها في ميني كوبر إلى مهرجان الموسيقى الشعبية بالقرب من موسكو، حيث كانت تجهز كل شيء لتفجير سيارة تويوتا برادو للقومي الروسي المعروف والمستشار السابق للرئيس بوتين، ألكسندر دوغين (60).

وكشفت وسائل إعلام روسية، عن صور وبطاقة هوية منفذة جريمة قتل الصحفية الروسية داريا دوغينا- نجلة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، الملقب بعقل بوتين- مشيرة إلى أنها الأوكرانية ناتاليا شابان "فوفك".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد جاء نشر صور المشتبه بها في عملية تفخيخ سيارة داريا دوغينا بعد أن كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن أن جريمة مقتل الصحفية الروسية تمت بتدبير من قبل الاستخبارات الأوكرانية.

وأوضحت وسائل الإعلام الروسية، أن الوثائق تؤكد أن "منفذة الجريمة تعمل في الحرس الوطني لأوكرانيا".

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن أن المواطنة الأوكرانية سيتم وضعها على قائمة المطلوبين لتسليمها إلى روسيا.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن «فوفك» وصلت إلى روسيا في 23 يوليو الماضي، مع ابنتها صوفيا شابان، من مواليد 2010، مضيفا أنه من أجل تنظيم جريمة قتل دوغينا والحصول على معلومات حول أسلوب حياتها، استأجرت المواطنة الأوكرانية مع ابنتها شقة في موسكو في نفس البناية التي تعيش فيها داريا دوغينا.

وأكدت أجهزة الأمن الروسية أن "مقتل" داريا دوغينا، ابنة ألكسندر دوغين، "خططت له ونفذته الأجهزة الخاصة الأوكرانية"، حسبما ذكرت «فرانس برس».

وأضافت، في بيان نشرته وكالات أنباء روسية، أن الشخص الذي فخّخ سيارة داريا دوغينا فرّ لاحقاً إلى إستونيا.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له: "ثبت أن الخدمات الخاصة الأوكرانية هي التي أعدت الجريمة وارتكبتها.. والجاني مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا بافلوفنا فوفك، ولدت عام 1979"، حسبما نقلت "سبوتنيك".
 

ناتاليا فوفك داريا دوغين ألكسندر دوغين الهيالورونيك الجيش الأوكراني وسائل إعلام روسية ناتاليا فوفك الأوكرانية العاصمة الروسية موسكو

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