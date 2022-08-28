المؤبد لمتهم و المشدد لآخرين في قتل مواطن بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد والمشدد 15 عامًا لاخرين؛ لاتهامهم بقتل مواطن بمنطقة الزاوية الحمراء.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أبصروا وجود المجني عليه أسفل سور ترعة الإسماعيلية، اتفقوا فيما بينهم على إزهاق روحه لسرقته، فأمد المتهم الثاني المتهم الأول بحجر ثقيل كبير الحجم وقذفه صوب رأس المجني عليه من أعلى السور قاصدًا إزهاق روحه فهشم رأسه محدثا به إصابته التى أودت بحياته، وعثروا على ساعة يد بحوزته، وتمكنوا من الاستيلاء عليها.

وألقت قوات قسم شرطة الزاوية الحمراء القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه في التحقيقات وتحرر المحضر اللازم.