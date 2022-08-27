الصحة الليبية: 12 قتيلًا و87 جريحًا على الأقل جراء الاشتباكات فى طرابلس

أعلنت وزارة الصحة الليبية، السبت، عن أنّ المعارك التي اندلعت ليل الجمعة السبت في طرابلس أدت إلى مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة 87 آخرين.

وتأثرت ستة مستشفيات في طرابلس جراء هذه المعارك التي تثير مخاوف من اندلاع حرب جديدة في ليبيا، التي تعيش بالفعل حالة من الفوضى في ظل وجود حكومتين متنافستين.

وفي وقت سابق، شيعت، جنازة الفنان الليبي الشهير مصطفي بركة، الذي قتل برصاص عشوائي جراء الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس بين الميليشيات المسلحة، والتي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين، وإصابة العشرات وسط توقعات بزيادة الحصيلة، حيث تظل السلطات الصحية عاجزة عن دخول مواقع الاشتباكات.

مصطفى بركة

ولد مصطفى بركة في طرابلس، كانت بداية مسيرته الفنية لأول مرة في عام 2014، وحقق شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خلال مسيرته الفنية.

ويعد الفنان الشاب أحد النجوم الشباب في الدراما الليبية، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي والثقافي، حيث شارك في عدة أعمال، وأدى دور بطولة في عدد من الأعمال الكوميدية الرمضانية".

نعي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية

من جهتها نعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية بركة قائلة: "بمزيد من الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى الوزارة الفنان الشاب مصطفى بركة، الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم السبت 27 أغسطس 2022، متأثّرًا بإصابته برصاصة طائشة في الأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة طرابلس".

وفي وقت سابق، ناشد جهاز الإسعاف والطوارئ المواطنين أخذ الحيطة والحذر أثناء وقوع الاشتباكات، وطالب بتنفيذ التعليمات الخاصة بالأمن والسلامة.

وقال الجهاز في بيانه: إنه "في حالة سماع أصوات قذائف قريبة ضرورة الاحتماء في الطابق الأرضي وجمع الأوراق المهمة للعائلة في حقيبة واحدة (كتيب العائلة، جوازات السفر، البطاقات الشخصية، دفاتر الشيكات، أوراق ملكية المنزل، شهادات التخرج)، ووضعها في مكان قريب دائمًا".

كما ناشد أيضًا بإبعاد أسطوانات الغاز أو المولدات من أماكن المنزل المكشوفة لتجنب إصابتها وعدم غلق الأبواب والنوافذ بشكل محكم وترك نافذة أو نصف نافذة مفتوح دائمًا لتجنب الضغط وتكسر الزجاج نتيجة القذائف.