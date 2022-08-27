السبت 27 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

الصحة الليبية: 12 قتيلًا و87 جريحًا على الأقل جراء الاشتباكات فى طرابلس

الصحة الليبية
الصحة الليبية
ads

أعلنت وزارة الصحة الليبية، السبت، عن أنّ المعارك التي اندلعت ليل الجمعة السبت في طرابلس أدت إلى مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة 87 آخرين.
وتأثرت ستة مستشفيات في طرابلس جراء هذه المعارك التي تثير مخاوف من اندلاع حرب جديدة في ليبيا، التي تعيش بالفعل حالة من الفوضى في ظل وجود حكومتين متنافستين.

وفي وقت سابق، شيعت، جنازة الفنان الليبي الشهير مصطفي بركة، الذي قتل برصاص عشوائي جراء الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس بين الميليشيات المسلحة، والتي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين، وإصابة العشرات وسط توقعات بزيادة الحصيلة، حيث تظل السلطات الصحية عاجزة عن دخول مواقع الاشتباكات.

 

مصطفى بركة

ولد مصطفى بركة في طرابلس، كانت بداية مسيرته الفنية لأول مرة في عام 2014، وحقق شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خلال مسيرته الفنية.

ويعد الفنان الشاب أحد النجوم الشباب في الدراما الليبية، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي والثقافي، حيث شارك في عدة أعمال، وأدى دور بطولة في عدد من الأعمال الكوميدية الرمضانية".

 

نعي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية

من جهتها نعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية بركة قائلة: "بمزيد من الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى الوزارة الفنان الشاب مصطفى بركة، الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم السبت 27 أغسطس 2022، متأثّرًا بإصابته برصاصة طائشة في الأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة طرابلس".

وفي وقت سابق، ناشد جهاز الإسعاف والطوارئ المواطنين أخذ الحيطة والحذر أثناء وقوع الاشتباكات، وطالب بتنفيذ التعليمات الخاصة بالأمن والسلامة.

وقال الجهاز في بيانه: إنه "في حالة سماع أصوات قذائف قريبة ضرورة الاحتماء في الطابق الأرضي وجمع الأوراق المهمة للعائلة في حقيبة واحدة (كتيب العائلة، جوازات السفر، البطاقات الشخصية، دفاتر الشيكات، أوراق ملكية المنزل، شهادات التخرج)، ووضعها في مكان قريب دائمًا".

كما ناشد أيضًا بإبعاد أسطوانات الغاز أو المولدات من أماكن المنزل المكشوفة لتجنب إصابتها وعدم غلق الأبواب والنوافذ بشكل محكم وترك نافذة أو نصف نافذة مفتوح دائمًا لتجنب الضغط وتكسر الزجاج نتيجة القذائف.

وزارة الصحة الليبية طرابلس ليبيا حرب جديدة في ليبيا مصطفى بركة العاصمة طرابلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

القوافل الثقافية

الأكثر قراءة

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسى الذى رحل عنا اليوم؟

من هى الفتاة زينة المرعبى التى توفت مع الفنان جورج الراسى فى الحادث؟

ترقيات المعلمين.. رابط الاستعلام عن موعد التدريب في الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 أغسطس 2022

جاهزة الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 بالاسم فقط

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفيرهم فى القطب الشمالى!

د.أحمد الخميسى

على الغاياتى.. الشعر والوطنية

د. منى حلمى

«البحر» ليس مصيفًا وزيًا ولكنه حضارة وثقافة

علي سعدة

الضمير

ياسمين الخطيب

عبد الله رشدى.. فقيه الكراهية ودورات المياه

أحمد الصغير

حقيقة أشهر وأنجح أكاذيب جماعة الإخوان.. دورهم فى حرب فلسطين!

حسين دعسة

مجلس الأمن: عيد استقلال سعيد «ماما أوكرانيا»

ماجد حبته

تيكاد فى تونس

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب إسرائيل بالإفراج عن جثامين الشهداء

فلسطين: لن نسمح بالتعامل مع الأسرى فى سجون الاحتلال بطريقة غير إنسانية

القائمة بأعمال سفارة إسرائيل فى تركيا: تبادل السفراء يتم خلال أسابيع