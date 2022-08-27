«ما حدا بيعرف حجم الوجع».. كلمات مؤثرة لنجوم الفن عن جورج الراسي

خبر حزين استيقظ العرب عليه اليوم، حيث تعرض الفنان الشاب جورج الراسي وفتاة كانت برفقته لحادث سير مروّع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك حين كان عائدًا من العاصمة السورية دمشق، بعدما أحيا حفلًا غنائيًا في «Cloud 9 Lounge»، ففي أثناء عودته على طريق الحدود اللبنانية السورية تعرض لحادث سير تسبب في تهشم مقدمة السيارة بشكل كبير.

وسرعان ما تفاعل نجوم الفن مع الحادث ناعين جورج الراسي بكلمات مختلفة ومؤثرة.

وقال جورج وسوف، في تدوينة عبر حسابه على "تويتر": "شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر أهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو، خالص التعازي لكل محبي جورج الراسي"، فيما قال الفنان اللبناني فارس إسكندر، في تغريدة: "ضيعان شبابك يا جورج.. بكرت كتير، الله يرحمك ويصبر عيلتك ومحبينك»، واصفًا اليوم بأنه «صباح حزين جدًا"، بينما غرد الفنان باسم مغنية قائلًا: "جورج الراسي ضيعان شبابك.. بكرت، عزائي للصديقة نادين الراسي وعائلتها الكريمة.. الله يصبركم".

ونعت الفنانة ديانا كرزون الفنان الراحل، وقالت عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير "إنستجرام": "خبر حزين ومؤلم وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي الله يرحمك ويصبر أهلك يارب"، فيما قال الفنان وائل جسار: "بكرت كتير ياجورج الله يرحمك ويصبر اهلك ومحبينك"، وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر: "ما أبشع هالخبر!!! ما في كلام يعبّر.. الله يرحم جورج ويصبر عيلته. ما حدا بيعرف حجم الوجع! الله يقويكي وإن شالله تكون نفسه بالسما".

كتبت كارول سماحة عبر حسابها الشخصي على تويتر: "شو هالخبر القاسي اليوم، الله يرحم شبابك يا جورج والله يصبر أهلك على خسارتك، قلبي وفكري معك يا نادين الله يعطيكي القوة تتخطي هالوجع، الله يرحمه".

وقالت الفنانة إليسا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلتو وأهلو، خبر بشع وشب بأول عمرو بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا. نفسو بالسما يا رب وتعازي الخاصة للصديقة نادين".