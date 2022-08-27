السبت 27 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

«العدل الأمريكية» تتهم رجلا من «نيو مكسيكو» بالتخطيط لإنشاء مركز تدريب لداعش

داعش
داعش
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قالت وزارة العدل الأمريكية، إن رجلًا من ولاية نيو مكسيكو اتُهم بمحاولة إنشاء مركز تدريب للأشخاص الراغبين في القتال في صفوف تنظيم داعش.

واتهمت هيئة محلفين اتحادية كبرى في 23 أغسطس هيرمان ليفون ويلسون (45 عامًا) من ألباكركي بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية من خلال إنشاء "مركز لداعش" في نيو مكسيكو، وفقًا لبيان وزارة العدل الأمريكية.

وذكر البيان، أن الهدف من إنشاء المركز كان تعليم أيدلوجية تنظيم داعش، وتوفير التدريب على "المناورات التكتيكية وفنون الدفاع عن النفس"، والعمل كملاذ آمن للأفراد الذين يستعدون للسفر والقتال باسم التنظيم في الولايات المتحدة وخارجها.

وقال البيان، إن ويلسون، المعروف أيضًا باسم بلال عبد الله، ساعد في إدارة منصة على الإنترنت روجت للتجنيد في صفوف تنظيم داعش وناقشت شن هجمات في الولايات المتحدة وخارجها.

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