غرق طفلة سقطت من أعلى كوبرى فى الفيوم

أدى سقوط طفلة من أعلى كوبري بقرية سنهور بمحافظة الفيوم إلى مصرعها غرقًا في أحد المجاري المائية، وتم انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبوبكر مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية سنهور، بمصرع طفلة غرقًا إثر سقوطها في مجرى مائي بالقرية.

وانتقل المقدم أحمد ناجي رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وتبين مصرع طفلة، حيث سقطت من أعلى كوبري في مجرى مائي بالقرية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.