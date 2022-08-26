الجمعة 26 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

غرق طفلة سقطت من أعلى كوبرى فى الفيوم

ارشيفية
ارشيفية
ads

أدى سقوط طفلة من أعلى كوبري بقرية سنهور بمحافظة الفيوم إلى مصرعها غرقًا في أحد المجاري المائية، وتم انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 البداية بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبوبكر مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية سنهور، بمصرع طفلة غرقًا إثر سقوطها في مجرى مائي بالقرية.

 وانتقل المقدم أحمد ناجي رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وتبين مصرع طفلة، حيث سقطت من أعلى كوبري في مجرى مائي بالقرية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الجثه طفلة محافظة الفيوم اللواء ثروت المحلاو مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

تنسيق كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض 2022.. والاختبارات اللازمة

بالدرجات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي لطلبة 3 ثانوي عام

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس واستخراج جواب الترشيح

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-8-2022 فى البورصة والأسواق

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022.. الشروط والأوراق المطلوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عبدالسلام ومديحة

د. سيد علي إسماعيل

فصول من حياة عزيز عيد.. أبوالمسرح المصرى

د. محمد عفيفي

الجنرال برد.. الجنرال حر

د.محمد شادي

مصر فى ظل مجاعات إفريقيا وحرائق أوروبا

ماجد حبته

سرقة تشرشل بعدسة كارش!

محمد عبدالعزيز

هل أحسنَّا استثمار كنوزنا الأثرية؟

د هند جاد

من أنت؟.. تداعيات اغتيال ابنة «عقل بوتين المفكر»

حسين دعسة

رؤية ملكية أردنية لمحفزات دعم الزراعة والتواصل لتحقيق الأمن الغذائى

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة لـ«القيادة المركزية».. ملفات وزير الجيش الإسرائيلي في أمريكا

إصابة مدنيين اثنين فى غارات إسرائيلية على غرب سوريا

غارات إسرائيلية تستهدف محيط حماة وطرطوس غربى سوريا