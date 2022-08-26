ضبط 3 متهمين بالاتجار فى المخدرات بكفر الشيخ

ضبطت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، 3 أشخاص كوّنوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا، وذلك للاتجار وترويج مخدر الهيروين، بنطاق مركز شرطة كفر الشيخ، بحوزتهم كمية من جوهر مخدر الهيروين، وسلاح ناري ومبلغ مالي، ليتم القبض عليهم، عقب إعداد الأكمنة اللازمة وعمل التحريات من قبل المصادر السرية، ليتم اقتيادهم إلى مركز شرطة كفر الشيخ.

البداية بتلقي اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، بورود معلومات من العناصر السرية بقيام ثلاثة أشخاص بتكوين تشكيل عصابي، من أجل الاتجار بالمواد المخدرة ليتم إعداد خطة محكمة لضبطهم.

وتم إعداد كمين محكم لضبط المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وذلك بعد تكوينهم تشكيلا عصابيا، من أجل الإتجار بالمواد المخدرة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين علي ربع كيلو من جوهر مخدر الهيروين، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، و7 طلقات لذات السلاح، ومبلغ مالي من حصيلة المبيعات، وهاتف محمول يستخدمه في الترويج لبضاعته المحرمة، ليجري ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 11415 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ.