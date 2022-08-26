الجمعة 26 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 26-8-2022 ودرجة الحرارة

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر
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تراجع طفيف تشهده حالة الطقس، اليوم الجمعة، حيث تنخفض 3 درجات مقارنة بالأيام السابقة التي سجلت فيها الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية ما يقرب من 40 درجة مئوية، مع ارتفاع شديد في نسبة الرطوبة.

أخبار الطقس

وتشهد حالة الطقس اليوم الجمعة تحسنًا نسبيًا في درجات الحرارة، ولكن يظل الطقس شديد الحرارة نهارًا دافئًا ليلًا على أغلب الأنحاء، وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات اليوم تنشرها "الدستور" في التقرير التالي:

حالة الطقس اليوم

توقع خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، استمرار ارتفاع الحرارة على المناطق الداخلية وبداية الشعور بالانكسار من اليوم الجمعة بشكل تدريجي بمعدل تراجع حوالي 3 درجات، مع توقعات بأمطار عشوائية على  بعض مناطق مطروح، وبعض مناطق الإسكندرية، وشمال الدلتا، ولا تستمر إلا لبضع دقائق حال هطولها مع استمرار الأجواء الحارة بشكل عام.

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كما تستمر هبّات الرياح القوية بشكل يومي على سواحل المتوسط ومحافظات الدلتا ومدن القناة والقاهرة الكبرى وتزداد شدتها نسبيًا اليوم الجمعة، وتكون ذروة نشاطها اليومي في أوقات النهار على السواحل وشمال الدلتا، بينما باقي المناطق الداخلية بين النهار وساعات المساء، بينما يكون شبه معتدل مع أوقات الغروب والليل على هيئة هبّات شديدة أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية: أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى ٣٥ درجة مئوية ودرجة الحرارة المحسوسة ٣٨ درجة مئوية. 

بينما تصل درجة الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية ٣٠ درجة مئوية والمحسوسة ٣٣ درجة مئوية.

وفي شمال الصعيد  تصل درجة الحراره المتوقعة إلى  ٣٧ درجة مئوية والمحسوسة ٣٩ درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد تطون درجة الحرارة المتوقعة ٤٢ درجة مئوية أما عن درجة الحرارة المحسوسة ٤٣ درجة مئوية. 

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وتستمر الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع مع شروق آشعة الشمس، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى، مع انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى اعتبارا من اليوم الجمعة، وأن ظل الأحساس بالطقس شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة النسبية فى الجو.

حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس اليوم الأرصاد الجوية

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وائل لطفي

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