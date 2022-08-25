ضبط 3.5 طن دواجن فاسدة داخل مجزر بدون ترخيص في القاهرة

نجح ضباط مباحث التموين بالقاهرة، اليوم الخميس، في ضبط 3.5 طن دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مجزر بدون ترخيص في القاهرة.

البداية كانت بلاغًا تلقاه اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من إدارة مباحث التموين يفيد بضبط مالك مجزر لذبح الدواجن واللحوم بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 3.5 طن دواجن يشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.