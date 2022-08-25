الخميس 25 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحباط محاولة بيع 11 طن سكر تموينى بالسوق السوداء

سكر تمويني
سكر تمويني
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أحبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة محاولة صاحب مصنع لتعبئة السلع الغذائية بيع 11 طن سكر تموينى فى السوق السوداء بمنطقة بالقاهرة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة بحوزته 5.5 طن "سكر تمويني مدعم" معاد تعبئتها داخل عبوات وشكائر مدون عليها اسم علامة تجارية بقصد إعادة بيعها باعتبارها "سكر حر" بقصد الاستيلاء على الدعم المقرر 5.5 طن "سكر تمويني مدعم" معبأة داخل عبوات زنة العبوة 1 كيلو جرام مدون عليها إحدى العلامات التجارية مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه لإعادة تعبئته داخل عبوات سكر حر بقصد الاستيلاء على الدعم المقرر لها والاتجار في السوق السوداء مستوليا على أموال الدعم.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مباحث التموين القاهرة صاحب مصنع 11 طن سكر السوق السوداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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