الخميس 25 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

تجديد حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

حبس
حبس
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قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وتبين من التحريات الأمنية، ممارسة المتهم نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية، والحصول على أموال المواطنين بذات الزعم مقابل حصولهم على ربح شهري، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ملايين الجنيهات تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

قاض المعارضات تجديد حبس متهم النصب الاحتيال المواطنين تجارة الأدوية

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