السجن 15 عامًا لشخصين سرقا مخزن أدوات صحية فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاطلين بالسجن 15 عامًا، لقيامهما بالاستيلاء على محتويات مخزن أدوات صحية بدائرة مركز الزقازيق بالاشتراك مع آخرين مجهولين، صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادى المهدى عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 3612 لسنة 2022 ليوم 18 من شهر فبراير الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، "محمد. س. ع، 32 عامًا و"وائل. س. ا" 38 عامًا لمحكمة جنايات الزقازيق.

وتبين من التحقيقات، وأمر الإحالة ومن أقوال الشاهد الأول فى القضية " عبدالله ربيع" 42 عامًا خفير خاص، بمخزن للأدوات الصحية بمركز الزقازيق، أثناء تواجده بمحل عمله ومعه خفيران، فوجئ بمجهولين قاموا بدفعه أرضًا داخل المخزن وأشهروا فى وجهه سلاحًا أبيض مطواة، وعصبوا أعينهم وكمموا أفواههم بلاصق شفاف واستولوا على الهواتف المحمولة، وتمكنوا من الاستيلاء على محتويات المخزن، عقب تقنين الإجرءات تم تحديد هوية 2 من المتهمين والقبض عليهما وإحالتهما للمحاكمة.