إصابة 3 أشخاص فى حادثين منفصلين بالمنيا

اصطدمت سيارة ملاكى بـ"توك توك" على الطريق الزراعى فى مركز سمالوط وسقطت على إثر ذلك فى الترعة أمام قرية البيهو، فيما اصطدمت سيارة أخرى ربع نقل بعمود إنارة بنفس الطريق أمام قرية أبيوها التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، ونتج عن الحادثين إصابة 3 أشخاص.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 1419 ن ب ر، ربع نقل، بعمود إنارة بطريق مصر أسوان الزراعي، أمام قرية أبيوها التابعة لمركز أبوقرقاص.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق ونتج عن ذلك إصابة كل من مسعود سيد 38 عامًا مندوب مبيعات، أمير عبداللطيف 27 عامًا، سائق، ويقيمان في مركز مغاغة، وتراوحت الإصابات بين كدمات وكسور وجروح بأنحاء الجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

كما تلقى مدير الأمن بلاغًا من مأمور مركز شرطة سمالوط بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 1549 ن س د ملاكي، وتوك توك بدون لوحات معدنية أمام قرية البيهو، بطريق مصر أسوان الزراعي، ونتج عن ذلك انقلاب السيارة الملاكي في الترعة وتم انتشالها والتحفظ علي قائدها ويدعى سيد حسن.

أسفر الحادث عن إصابة أحمد حسين 36 عامًا سائق توك توك، بكدمات وجروح وتم نقله لمستشفى سمالوط النموذجي، وتبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ لسائق التوك توك المصاب.