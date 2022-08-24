الأربعاء 24 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 12 شخصًا فى تصادم سيارتين بالبحيرة

تصادم سيارتين بالبحيرة
تصادم سيارتين بالبحيرة
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أصيب 12 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث تصادم سيارتين الأولى ميكروباص والثانية ملاكي، بمركز أبوالمطامير بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث من مأمور مركز أبوالمطامير، وبالفحص تبين إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص وملاكي، بمركز أبوالمطامير بالظهير الصحراوي، بمحافظة البحيرة. 

وتم نقل المصابين لمستشفى أبوالمطامير العام؛ لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم؛ تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.

يُذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إصابة 13 شخصًا بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، بالقرب من قرية زهرة التابعة لمركز كفرالدوار بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفرالدوار؛ لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

البحيرة حادث تصادم ميكروباص مركز أبو المطامير تلقي العلاج النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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