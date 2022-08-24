الحبس سنة لعامل يتاجر فى الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وهادى هائل، بأمانة سر خالد سلامة.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث البلينا تفيد بقيام المتهم بالاتجار في الحشيش.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بترويج بضاعته على عملائه من المتعاطين بدائرة المركز، وتم إعداد كمين للمتهم، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.