قبل ارتفاعه.. سعر الحديد فى مصر اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

هناك جدل واسع حول سعر الحديد في مصر بعد التنبواءات برفع سعره الخميس المقبل وإعلان أسعار سبتمبر الجديدة بعد الاستقرار في أسعار مواد البناء وخاصة الحديد الشهور الماضية مما يجعل البحث عن سعر الحديد ومواد البناء يتصدر محركات البحث العالمية في مصر.

سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء

وفي الساعات الأخير واصلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 24-8-2022 استقرارها بشكل كبير في الأسواق المحلية بالتزامن مع تعيين محافظ جديد للبنك المركزي المصري وتثبيت سعر الفائدة ، واستقرار سعر الدولار أمام الجنية مؤخرا بدون تأثير على سعر حديد التسليح ، وعدم تحرك المبيعات في السوق المحلية نتيجة تسجيل الأسعار مستويات مرتفعة.

وفي التقارير العالمية شهد السوق انخفاضا في المعروض خاصة في البليت خلال الفترة الحالية ، ولجوء بعض التجار لخفض تعاملاته خوفاً من تحرك السعر بشكل كبير مع نهاية الشهر الجاري، فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17300 إلى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل النولون للمستهلك.

سعر الحديد في مصر

ومع استقرار الطلب والسعر بالأسواق ترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الأربعاء24-8-2022 :-

سعر حديد عز اليوم الأربعاء 24 أغسطس

لم تعلن حديد عز اليوم عن أى تغيرات في أسعارها وهي الشركة الأعلى إنتاجية في مصر ، لتسجل 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو المصنع الأكبر حصة في مصر والأكثر بيعًا وطلبًا

سعر حديد المصريين الأربعاء 24 أغسطس

واستقر سعر طن الحديد اليوم بمصنع حديد المصريين ليبلغ نحو 17570 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد السويس اليوم الأربعاء 24 أغسطس

وعلى شهدت أسعار الحديد اليوم في مصر ثباتا في شركة حديد السويس خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب الأربعاء 24 أغسطس

كما أن مصنع حديد بشاي للصلب سجل استقرارا للأسبوع الثالث على التوالي عند نفس مستوياته ليصل إلى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم الأربعاء 24 أغسطس

وسجل مصنع حديد الجارحي نفس مستوياته مثل باقي مصانع حديد التسليح في مصر ، حيث يبلغ سعر طن الحديد 17550 جنيها للطن اليوم تسليم أرض المصنع.

سعر حديد العشري الأربعاء 24 أغسطس

فيما لم يشهد سعر حديد العشري للصلب أي تغير في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 17400ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب الأربعاء 24 أغسطس

وبلغ سعر حديد المراكبي للصلب خلال التعاملات الأسبوعية نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب الأربعاء 24 أغسطس

وشهد سعر حديد الجيوشي للصلب ثباتا مثل باقي المصانع ليسجل نحو 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.