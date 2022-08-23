الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة سيدة صدمتها سيارة بمدينة 15 مايو

إسعاف
إسعاف
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أنقذ القدر سيدة من الموت، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمتها سيارة بمدينة 15 مايو، وانتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث، وقامت بنقل السيدة المصابة لأقرب مستشفى، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم رفع حطام الحادث بالكامل وتحرر المحضر اللازم.

كان قد ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي، مفاده وقوع حادث سير بنطاق دائرة القسم وإصابة سيدة.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة سيدة ثلاثينية صدمتها سيارة مسرعة، وأمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، ونقلت سيارة الإسعاف السيدة المصابة للمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الرعاية الطبية اللازمة اصابة سيدة الرعاية الطبية النيابة التحقيق المحضر اللازم سيارة الإسعاف سيارة إسعاف سيارة مسرعة شرطة 15 مايو مباحث قسم شرطة 15 مايو

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