السجن 6 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة من ذوى الهمم بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، متهمًا بالسجن لمدة 6 سنوات؛ لاتهامه هتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على المتهم رزق م ع ش، مُقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية؛ لاتهامه بهتك عرض الطفلة س م أ ح، 6 سنوات، مُقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية.

تبين من التحريات، أن المتهم أقدم على هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة، وذلك حال تواجدها في أحد الأسواق؛ إذ استطالت يد المتهم مواطن عفة المجني عليه، فيما استغاثت الطفلة المجني عليها بالأهالي الذين تمكنوا من الإمساك بالمتهم.

وتبين وجود مقطع مصور خاص بالواقعة التقطته إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم في مركز شرطة الحسينية.

تم التحفظ على المتهم تحت تصرف جهات التحقيق، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وملامسة مواطن عفتها بالقوة رغمًا عنها حال سيرها في الطريق العام.