إخلاء سبيل المدير المسئول فى حريق مصنع بأبورواش

أخلت النيابة العامة بالجيزة سبيل مدير مصنع بالمنطقة الصناعية بأبورواش، في كرداسة، نشب به حريق وأسفر عن إصابة عامل، عقب الانتهاء من سماع أقواله في الواقعة.

استمعت النيابة لأقوال المدير المسئول عن المصنع "أحمد.م"، وأكد أن المصنع مكون من 3 طوابق، وأن ماسا كهربائيا بإحدى الوصلات أمسك في كراتين الأحذية مما تسبب في اشتعال الحريق، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وأكد أن مساحة المصنع فدان، وكان به قبل اشتعال النيران 50 كرتونة أحذية، ونتيجة لماس كهربائي امتد إلى الطابقين الأرضي والأول، وأمسك بالأحذية الموجودة بداخل المصنع، حتى احترق بالكامل، وأسفر عن إصابة عامل "طه.م"، في عقده الثالث من العمر، مصابا بحروق في قدميه وظهره، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن العامل مصاب بحروق متفرقة إثر نشوب حريق داخل مصنع أحذية بالمنطقة الصناعية بأبورواش في كرداسة، كما أضافت التحريات أن ماسا كهربائيا بإحدى الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق، ولا شبهة جنائية في الواقعة.