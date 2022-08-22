التصريح بدفن جثث ضحايا عقار حدائق القبة المنهار

أمرت نيابة حدائق القبة بالتصريح بدفن جثث أم وطفليها لقوا مصرعهم في انهيار عقار بعزبة أبو حشيش، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات والاستعلام عن الحالة الصحية للأب المصاب.

وأسماء المتوفين هم كل من: ملكة السيد، 52 سنة، وطفلاها إبراهيم سيد أحمد إسماعيل، 14سنة، وطفلتها أمال سيد أحمد إسماعيل، 11 سنة، وتبين أن الأب والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار منزل بعزبة أبو حشيش بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وانتقل رجال الإنقاذ البري والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار منزل، مما أسفر عن مصرع ربة منزل وابنها ونجلتها وإصابة زوجها وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.