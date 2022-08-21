الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

انتشال جثمان طفل غرق فى نهر النيل بمنشأة القناطر

غريق
غريق
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نجح رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة في انتشال جثمان طفل لقى مصرعه غرقا، مساء الأحد، أثناء السباحة فى نهر النيل بمنشأة القناطر، مساء اليوم.

تم نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص فى نهر النيل، وأشارت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إلى أن طفلا تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الإنقاذ النهري المستشفى العام النيابة المختصة بمديرية أمن الجيزة ثلاجة المستشفى العام رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر رجال الإنقاذ النهري

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