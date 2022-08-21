الأحد 21 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

العثور على جثة شاب فى بحر «دسيا» بالفيوم

جثة
جثة
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عثرت الأجهزة الأمنية بالفيوم، اليوم الأحد، على جثة شاب طافية على سطح مياه بحر دسيا.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي قرية تلات بنطاق المركز، بعثورهم على جثة شاب مجهول الهوية غارقًا في بحر دسيا بمدخل القرية.

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مجهول الاسم والعنوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الفيوم بحر دسيا سطح مياه بحر دسيا جثة شاب

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