إقامة معرض بنغازي الدولي في أكتوبر.. و«حفتر» يشدد على محاربة الفكر المتطرف

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب، اليوم السبت، إن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر شدد على تنظيم معرض دولي للكتاب لدعم الثقافة ومحاربة فكر التطرف".

وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي، في بيان حصلت «الدستور» على نسخة منه، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بمعرض بنعازي الدولي الأول للكتاب في مدينة بنغازي، بمشاركة عدد كبير من الدول ومن عدد من دور النشر، منوهًا أن ذلك يأتي في الوقت الذي تم فيه تنظيم معرضين للكتاب معرض في بنغازي، والاخر في درنة.

ولفت مدير إدارة التوجيه المعنوي، إلى ان هناك اهتمام القوات المسلحة بهذه المعارض، فهو عندما زار القائد العام معرض الكتاب في بنغازي أكد على ملاحظة أقامة معرض دولي يكون ملتقى حقيقي لأفكار العالم وخصوصا العالم العربي لمحاربة الفكر المتطرف بعد أن تم هزيمة الإرهاب في معارك السلاح والمواجهة لذلك لابد أن تنتقل المعركة إلى الخط الأهم وهو الدفاع عن الإنسان والإنسانية.

وفي وقت سابق، اعتمد اللواء خالد المحجوب رئيس اللجنة العليا لمعرض بنغازي الدولي للكتاب وأمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية صباح اليوم السبت قائمة دور النشر العربية التى تم قبول مشاركتها في المعرض وعددها 189 دار نشر من ثلاثة عشر دولة عربية من بينها 132 دار نشر تشارك بشكل مباشر، و57 تشارك من خلال توكيلات.

وأقيم بعد الانتهاء من اعتماد قائمة المشاركين وتوقيع خطاب الموافقة على المشاركة لكل دار نشر إقامة مؤتمر صحفي بحضور مدير عام المعرض والمنسق العام للمعرض، ورئيس لجنة مشاركة الناشرين العرب.

وفي وقت سابق، مدير معرض بنغازي الدولي للكتاب على جابر، إنه تم تعديل موعد إقامة المعرض ليكون خلال الفترة من 15 الى 23 من شهر اكتوبر 2022، كما تم تغيير مكان إقامة المعرض ليكون في الحديقة المقابلة لفندق تيبستي المطلة على بحيرة 23 يوليو.

ولفت إلى أنه تم تكليف شركة الدليل الدولي لتجهيز المعارض بتجهيز وتنفيذ المعرض وفقا لافضل المواصفات، كما تم قبول مشاركة 136 ناشر عربي بشكل مباشر و60 ناشر عربي من خلال توكيلات اضافة الى 20 ناشر ليبي باجمالي مشاركين 216 ناشر عربي وليبي.