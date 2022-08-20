ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم السبت، 11 سفينة، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27822 طنًا تشمل: 3639 طن يوريا و6115 طن أسمنت و1568 طن رمل و16500 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51534 طنًا تشمل: 3008 أطنان أبلاكاش و33181 طن ذرة و3064 طن أرز و223 طن قطن و3939 طن حديد و7000 طن خردة و3755 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 1119 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 147 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 204 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 530 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50872 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 182104 أطنان.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2591 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفرالشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2133 شاحنة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50872 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 182104 طنا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51534 طنًا تشمل: 3008 أطنان أبلاكاش و33181 طن ذرة و3064 طن أرز و223 قطن و3939 طن حديد و7000 طن خردة و3755 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 1119 طنًا، حيث تابع اللواء بحري رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع على أرصفة ميناء محافظة دمياط خلال 24 ساعة الماضية في دمياط.