السبت 20 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

شحن 656 ألف طن من الحبوب الأوكرانية منذ مطلع أغسطس

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، عن شحن 656 ألفًا و349 طنًا من الحبوب الأوكرانية منذ مطلع أغسطس الجاري بموجب اتفاق إسطنبول.
جاء ذلك في تصريح أدلى به أكار خلال مرافقته الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في زيارة "مركز التنسيق المشترك" المعني بشئون شحن الحبوب بموجب اتفاق إسطنبول، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.
وعقب لقائه ممثلي تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمقر "مركز التنسيق المشترك"، قال أكار إن النزاع الروسي الأوكراني، زاد من خطر حدوث أزمة طاقة وغذاء في العالم.
وأضاف أن تلك الأزمة ولدت الحاجة لإنشاء ممر آمن في البحر لشحن أكثر من 25 مليون طن من الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة بأسرع وقت ممكن.
وأوضح أكار أن 51 سفينة شحن غادرت موانئ أوكرانيا منذ مطلع أغسطس، تحمل 656 ألفًا و349 طنًا من الحبوب.
وأعرب أكار عن ثقته بأن المركز الذي نجح في تنفيذ أنشطته حتى الآن ويعمل في وئام كبير، سيواصل أنشطته بنجاح كما هو مخطط له.
وفي 27 يوليو الماضي، شهدت مدينة إسطنبول، افتتاح مركز التنسيق لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، الذي يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.
وفي 22 يوليو من الشهر نفسه، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.

وفي وقت سابق، استهدف هجوم السبت مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في منطقة سيباستوبول بدون أن يخلف إصابات، على ما أفاد حاكم المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجايف.
وقال رازفوزجايف في رسالة عبر تطبيق تليجرام "تم ضرب الطائرة المسيّرة فوق مقر الأسطول وسقطت على السقف واندلعت منها النيران".

الاسطول الروسي البحر الأسود وزير الدفاع التركي الحبوب الأوكرانية اتفاق إسطنبول انطونيو جوتيريش شحن الحبوب ممر امن

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