ضبط «مستريحة الخردة» في البحيرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، بممارسة نشاط احتيالي للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقيها مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات والخردة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، ما مكنها من الاستيلاء على مبلغ (2,172,000 مليون جينه ) تحت ذات الزعم، وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

كما تبين اختبائها بإحدى الشقق المستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية خشية ضبطها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافها، وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.