تفاصيل مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث مروع بكفر الشيخ

شهد طريق الشناوي الزعفران بترعة قرية أبو ومؤنة التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مصرع 3 أشخاص بينما أصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي.

انتقلت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ على الفور، وتم نقل المصابين والضحايا إلى أقرب مستشفى لاتخاذ اللازم لهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، إخطارًا من مباحث مركز شرطة الحامول، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بترعة قرية أبو ومؤنة، علي طريق الشناوي الزعفران، لينتج عن ذلك مصرع 3 شباب، وإصابة شخصين، جري نقلهم جميعًا عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الحامول المركزي.

استقبلت مشرحة مستشفى الحامول المركزي 3 جثامين للشباب تحت تصرف جهات التحقيق بمركز الحامول، وهم: أحمد عوض مسعود، 35 عاما، يوسف المعداوي عبداللطيف، 25 عامًا، محمد عبداللطيف عبدالكريم 30 عامًا، وجميعهم من قرية الكفر الشرقي، التابعة لمركز الحامول.

وأصيب كل من: سالي أحمد سامي 30 عاما، تقيم بقرية الكفر الشرقي، مصابة، بجروح سطحية متفرقة بالجسد، وطارق محمد حسام الدين 35 عامًا، مقيم بقرية الكفر الشيرقي، مصاب بجروح سطحية بالجسد.